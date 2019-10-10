Баталов Аскар Булатович
Вице-министр министерства культуры и спорта РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1986 году окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт по специальности«инженер-строитель», в 1999 году — Московскую академию менеджмента инноваций по специальности«экономист-менеджер».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1988−1991 годы — формовщик, мастер, старший инженер-технолог цеха завода № 1 АДК.
1991−1994 годы — директор Службы единого заказчика Алатауского района г. Алматы.
1994−1997 годы — вице-президент фирмы«Раимбек».
1997−1998 годы — генеральный менеджер Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям.
1998−2005 годы — директор РГП«Казахстанский центр содействия инвестициям«Казинвест», президент ЗАО«Казинвест».
2005−2007 годы — вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан.
2007−2009 годы — ответственный секретарь Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
2009−2011 годы — генеральный директор ТОО«Каzoilenergy», г. Астана.
2011−2012 годы — генеральный директор ТОО«Кен-Сары», г. Астана.
2012−2017 годы — директор Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии, г. Москва.
с 21 апреля 2017 года - вице-министр культуры и спорта РК
Прочие должности: член совета директоров АО «Фонд устойчивого развития«Казына»(05.2006−09.2007); член совета директоров АО «Банк развития Казахстана»(10.2006−05.2007); член совета директоров АО «СПК«Сарыарка»(01.2007−01.2008).