Баталов Аскар Булатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт по специальности«инженер-строитель», в 1999 году — Московскую академию менеджмента инноваций по специальности«экономист-менеджер».



ОПЫТ РАБОТЫ:

1988−1991 годы — формовщик, мастер, старший инженер-технолог цеха завода № 1 АДК.

1991−1994 годы — директор Службы единого заказчика Алатауского района г. Алматы.

1994−1997 годы — вице-президент фирмы«Раимбек».

1997−1998 годы — генеральный менеджер Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям.

1998−2005 годы — директор РГП«Казахстанский центр содействия инвестициям«Казинвест», президент ЗАО«Казинвест».

2005−2007 годы — вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

2007−2009 годы — ответственный секретарь Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

2009−2011 годы — генеральный директор ТОО«Каzoilenergy», г. Астана.

2011−2012 годы — генеральный директор ТОО«Кен-Сары», г. Астана.

2012−2017 годы — директор Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии, г. Москва.

с 21 апреля 2017 года - вице-министр культуры и спорта РК

Прочие должности: член совета директоров АО «Фонд устойчивого развития«Казына»(05.2006−09.2007); член совета директоров АО «Банк развития Казахстана»(10.2006−05.2007); член совета директоров АО «СПК«Сарыарка»(01.2007−01.2008).