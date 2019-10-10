Башмаков Анатолий Афанасьевич
Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1972 году окончил Петропавловский педагогический институт, преподаватель истории;
1986 году - Целиноградский сельскохозяйственный институт, ученый агроном.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1972-1975 годы - директор школы Северо-Казахстанской области;
1975-1978 годы - секретарь райкома, обкома комсомола Северо-Казахстанской области;
1978-1992 годы - заведующий отделом райкома, заместитель заведующего отделом обкома, секретарь Петропавловского горкома компартии Северо-Казахстанской области;
1992-2002 годы - первый заместитель Председателя комитета госимущества по Северо-Казахстанской области;
В 2002 году - заместитель Директора Продкорпорации по Северо-Казахстанской области, директор Петропавловского экономического колледжа Северо-Казахстанской области;
2002-2014 годы - депутат сената парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию, переизбран в сенат в 2008 году.
Награжден орденом «Құрмет», медалями.