Башмаков Анатолий Афанасьевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1972 году окончил Петропавловский педагогический институт, преподаватель истории;

1986 году - Целиноградский сельскохозяйственный институт, ученый агроном.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1972-1975 годы - директор школы Северо-Казахстанской области;

1975-1978 годы - секретарь райкома, обкома комсомола Северо-Казахстанской области;

1978-1992 годы - заведующий отделом райкома, заместитель заведующего отделом обкома, секретарь Петропавловского горкома компартии Северо-Казахстанской области;

1992-2002 годы - первый заместитель Председателя комитета госимущества по Северо-Казахстанской области;

В 2002 году - заместитель Директора Продкорпорации по Северо-Казахстанской области, директор Петропавловского экономического колледжа Северо-Казахстанской области;

2002-2014 годы - депутат сената парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию, переизбран в сенат в 2008 году.

Награжден орденом «Құрмет», медалями.