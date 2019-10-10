Башимов Серик Аралтаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности«Инженер-строитель», в 2003 году окончил Карагандинский институт актуального образования«Болашак» по специальности«Юриспруденция», в 2016 году окончил магистратуру в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности«Государственное и местное управление».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2002 году ведущим специалистом отдела планирования Управления экономики и планирования Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2008—2010 годы работал главным экспертом управления государственных закупок в департаменте административной работы и государственных закупок министерства транспорта и коммуникаций РК.

С мая 2010 года трудился главным экспертом управления аналитической работы Комитета транспортного контроля министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2011—2013 годы был начальником управления транзитной политики Департамента стратегического планирования и развития транспортно-коммуникационного комплекса министерства транспорта и коммуникаций РК.

С мая 2013 года заместитель директора Департамента развития транзита и транспортной логистики министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С 14 октября 2017 года - Руководитель департамента развития транзита и транспортной логистики министерства по инвестициям и развитию РК