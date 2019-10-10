Басамбаева Шолпан Саиновна
Управляющий Директор – член Правления
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1986 году окончила Карагандинский государственный
университет по специальности «Правоведение».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1986 г.
по 1995 г.
работала юрисконсультом в компаниях «Атбасарская заготсбытбаза», НПО
«Казлегпром», «Казвторчермет».
С 1995 г. по 1997 г. работала в КАБ «Туранбанк», занимая должности юрисконсульта, начальника отдела, начальника управления.
С 1997 г. по 1998 г. работала в ЗАО «Банк ТуранАлем», занимая должности начальника отдела, заместителя начальника управления, начальника управления, и.о. Директора Юридического Департамента.
С 1998 г. по 2005 г. работала юристом в ТОО «Kazakhstan Legal Group».
С 2006 г. работает в АО «БТА Банк», за время работы занимала должности начальника отдела, начальника управления, заместителя директора, Директора Юридического Департамента.
В 2011 г. назначена Управляющим Директором, курирующим юридические вопросы.
16 мая 2012 года решением Совета Директоров Банка назначена Управляющим Директором – членом Правления.