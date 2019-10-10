Басамбаева Шолпан Саиновна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончила Карагандинский государственный университет по специальности «Правоведение».





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1986 г. по 1995 г. работала юрисконсультом в компаниях «Атбасарская заготсбытбаза», НПО «Казлегпром», «Казвторчермет».

С 1995 г. по 1997 г. работала в КАБ «Туранбанк», занимая должности юрисконсульта, начальника отдела, начальника управления.

С 1997 г. по 1998 г. работала в ЗАО «Банк ТуранАлем», занимая должности начальника отдела, заместителя начальника управления, начальника управления, и.о. Директора Юридического Департамента.

С 1998 г. по 2005 г. работала юристом в ТОО «Kazakhstan Legal Group».

С 2006 г. работает в АО «БТА Банк», за время работы занимала должности начальника отдела, начальника управления, заместителя директора, Директора Юридического Департамента.

В 2011 г. назначена Управляющим Директором, курирующим юридические вопросы.

16 мая 2012 года решением Совета Директоров Банка назначена Управляющим Директором – членом Правления.