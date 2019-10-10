Барсуков Александр Владимирович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Юридический факультет КазГУ им. Аль-Фараби в 1993 году



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1994-1996 гг. г-н Барсуков работал в Казкоммерцбанке на различных должностях в Юридическом департаменте, включая должность Начальника Договорно-правового отдела. В 2001-2002 годах занимал должность Заместителя Главного административного директора, Советника Президента ОАО «Казахтелеком». В Казкоммерцбанк приглашен с должности Управляющего партнера казахстанского офиса международной юридической фирмы «МакГуайерВудс». 5 августа 2013 года освобожден от должности управляющего банка. Имеет значительный опыт работы в международных юридических фирмах, в том числе в области банков, финансов, проектного и корпоративного финансирования, ценных бумаг. Курирует юридический блок и работу с проблемными кредитами.