Барлыбаев Толежан Турсунович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Российский государственный гуманитарный университет(г.Москва).



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1993 по 2007 годы — работа в системе МИД РК.

1994−1997 годы — третий, второй секретарь Посольства РК в Украине.

1997−1998 годы — 1-й секретарь Управления информационного анализа и планирования внешнеполитических мероприятий МИД РК.

1998−2002 годы — 1-й секретарь, советник Посольства РК в Украине.

2002−2003 годы — начальник отдела общеполитических проблем Департамента Европы и Америки МИД РК, начальник отдела анализа Секретариата Министра иностранных дел РК.

В 2003 году — начальник Управления международных договоров Международно-правового департамента МИД РК.

2003−2007 годы — советник Посольства РК в Республике Польша.

2007−2008 годы — главный инспектор ЦВП Администрации Президента РК.

2008−2009 годы — завсектором ЦВП Администрации Президента РК.

2009−2012 годы — зам. заведующего ЦВП Администрации Президента РК.

2012−2017 годы — заведующий Центром внешней политики Администрации Президента.



С 10 мая 2017 года - Посол Казахстана в Хорватии