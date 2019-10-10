Баратбеков Талгат Кожанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Талдыкурганский юридический институт по специальности«юриспруденция».



ОПЫТ РАБОТЫ:

1994−1995 годы — судебный исполнитель Толебийского народного суда.

1995−1999 годы — ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела Управления юстиции Южно-Казахстанской области.

1999−2000 годы — начальник отдела Управления юстиции г. Алматы.

2000−2002 годы — заместитель начальника Управления юстиции Алматинской области.

2002−2005 годы — судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области.

2005−2009 годы — председатель Абайского районного суда, специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области.

2009−2011 годы — начальник Управления, заместитель начальника Департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

2011−2014 годы — заместитель прокурора г. Астаны.

2014−2016 годы — председатель судебной коллегии Алматинского областного суда.

2016−2017 годы — судья Верховного Суда Республики Казахстан.



17 июня 2017 года - Председатель Южно-Казахстанского областного суда