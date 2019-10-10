Бапиев Талгатбек

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Семипалатинский государственный медицинский институт. В 2013 году — Казахский национальный аграрный университет.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в январе 1996 года медицинский братом в областном центре психического здоровья города Семипалатинска.

С 1996 по 1997 год — врач-анестезиолог, родильный дом № 3, город Семипалатинск.

С 1997 по 1999 год — врач, Алматинская центральная городская клиническая больница, город Алматы.

С 1999 по 2007 год — научный сотрудник, АО «Национальный научный центр хирургии» им. Сызганова, город Алматы.

С 2007 по 2010 год — заведующий отделением гемодиализа, городская клиническая больница № 7, город Алматы.

С 2010 по 2017 год — главный врач, ГКП на ПХВ«Центр по профилактике и борьбе со СПИД», город Алматы.



С декабря 2017 года - руководитель управления здравоохранения Мангистау