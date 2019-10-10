Балыкбаев Такир Оспанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1980 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности математик.



Кандидат физико-математических наук (1986 г.), доктор педагогических наук (2003 г.). Имеет более 60 научных работ. Награжден Почетной грамотой Республики Казахстан (2006 г.).



ОПЫТ РАБОТЫ:

1980-1982 годы - Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, стажер-исследователь;

1982-1985 годы – аспирант Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;

1985-1994 годы - ассистент, старший преподаватель, доцент, заместитель декана Казахского государственного университета им. С.М. Кирова;

1994-1995 годы – заместитель директора Республиканского центра тестирования;

1996-1997 годы - Республиканский центр новых образовательных технологий в образовании, заведующий лабораторией;

1998-1999 годы – Министерство образования, культуры и здравоохранения, заведующий сектором;

2000-2001 годы – Национальный центр государственных стандартов образования и тестирования, главный менеджер проектов;

2001-2003 годы – проректор по учебно-методической работе Казахского национального аграрного университета;

2003-2007 годы – директор Национального центра государственных стандартов образования и тестирования;

В феврале 2007 года постановлением Правительства Республики Казахстан назначен председателем Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан;

2007-2008 годы - президент Казахской академии образования им.Ы.Алтынсарина;

2008-2011 годы - президент Национальной академии образования им.Ы.Алтынсарина;

В 2011 году и.о. ректора Павлодарского государственного педагогического института;



2011-2013 годы - ректор Казахского университета технологии и бизнеса;

С января по октябрь 2013 года - ректор Международной академии бизнеса;

2013-2016 годы - вице-министр образования и науки Республики Казахстан.

С 17 июня 2017года - ректор Казахского национального педагогического университета имени Абая

Женат, имеет сына и дочь.