Балманова Асель Аманбековна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2009 году окончила Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова по специальности «экология»,

в 2012 году — институт«Евразия» по специальности «юриспруденция»,

в 2016 году — Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова поспециальности«экология»(магистратура).



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начала с марта 2010 года главным специалистом отдела охраны окружающей среды и мониторинга Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области.

С 2012 по 2016 год — главный специалист, руководитель отдела информационного и документационного обеспечения аппарата акима Западно-Казахстанской области.

С 2017 по 2018 год — руководитель отдела правового обеспечения управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области; заместитель председателя Территориального объединения профсоюзов«Профсоюзный центр Западно-Казахстанской области».



8 января 2018 года - назначена советником акима Мангистауской области

Фото: tumba.kz

