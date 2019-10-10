Балгарин Ерлан Ертостикович
Управляющий директор
ОБРАЗОВАНИЕ:
1998 г. - Казахский
Государственный Юридический Университет (г. Алматы), специальность правовед.
2007 г. - Международная Академия Бизнеса (г. Алматы), специальность
Бакалавр по финансам
ОПЫТ РАБОТЫ:
2004-2007 г.г. - Управляющий Директор, Председатель Правления АО «Сентрас Секьюритиз».
2005-2007 г.г. - член Совета Директоров АО «Сентрас Иншуранс».
2005-2007 г.г. -
руководитель Рабочей группы по развитию корпоративного управления в
Казахстане при Ассоциации Финансистов Казахстана.
2008-2009 г.г. - Председатель Совета Директоров АО «Smart Group».
2008-2010 г.г. - Независимый Директор АО «Данабанк».
2009 г. - Управляющий Директор, Исполнительный Директор АО «Альянс Банк».
2010-2011 г.г. - Управляющий
Директор АО «Банк Развития Казахстана».
С мая 2011 г. - Управляющий Директор ТОО «Самрук-Казына Финанс», член Совета Директоров АО «Альянс Банк».