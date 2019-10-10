Балгарин Ерлан Ертостикович

ОБРАЗОВАНИЕ:

1998 г. - Казахский Государственный Юридический Университет (г. Алматы), специальность правовед.



2007 г. - Международная Академия Бизнеса (г. Алматы), специальность Бакалавр по финансам



ОПЫТ РАБОТЫ:

2004-2007 г.г. - Управляющий Директор, Председатель Правления АО «Сентрас Секьюритиз».

2005-2007 г.г. - член Совета Директоров АО «Сентрас Иншуранс».

2005-2007 г.г. - руководитель Рабочей группы по развитию корпоративного управления в Казахстане при Ассоциации Финансистов Казахстана.

2008-2009 г.г. - Председатель Совета Директоров АО «Smart Group».



2008-2010 г.г. - Независимый Директор АО «Данабанк».

2009 г. - Управляющий Директор, Исполнительный Директор АО «Альянс Банк».

2010-2011 г.г. - Управляющий Директор АО «Банк Развития Казахстана».

С мая 2011 г. - Управляющий Директор ТОО «Самрук-Казына Финанс», член Совета Директоров АО «Альянс Банк».









