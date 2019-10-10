Балапанов Ерик Жумаханович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1989 году окончил Алматинский институт народного
хозяйства, в 1997 году – Евразийский институт рынка. В 2001 году присвоена
ученая степень кандидата экономических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В период с 1995 по 1998 годы работал в Банке ТуранАлем в должности Директора
операционного департамента, Заместителя Председателя Правления.
С 1998 по 2000 годы являлся Председателем Совета Директоров ТОО «Нан Онимдери».
В 2000 году назначен и.о. Председателя Правления ЗАО «Алматинский коммерческий банк».
С 2001 по 2002 годы являлся Управляющим Директором ЗАО «Банк развития Казахстана».
С 2002 по 2003 годы занимал должность Заместителя Генерального директора ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа».
С 2003 по 2012 годы был Управляющим директором – членом Правления АО «Казкоммерцбанк».
С 2009 по 2012 годы занимал должности Председателя Совета Директоров дочерних организаций АО «Казкоммерцбанк»: АО «Накопительный Пенсионный фонд Grantum», АО ООИУПА «Grantum Asset Managment», АО «Страховая компания «Казкоммерц-Полис», АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life».
В декабре 2011 года награжден почетной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл».
11 апреля 2012 года решением Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» избран Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» в качестве представителя АО «ФНБ «Самрук-Казына».
16 апреля 2012 года решением Совета Директоров АО «БТА Банк» назначен Председателем Правления АО «БТА Банк».
В июле 2013 года покинул пост председателя правления АО «БТА Банк».