Балапанов Ерик Жумаханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1989 году окончил Алматинский институт народного хозяйства, в 1997 году – Евразийский институт рынка. В 2001 году присвоена ученая степень кандидата экономических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В период с 1995 по 1998 годы работал в Банке ТуранАлем в должности Директора операционного департамента, Заместителя Председателя Правления.

С 1998 по 2000 годы являлся Председателем Совета Директоров ТОО «Нан Онимдери».

В 2000 году назначен и.о. Председателя Правления ЗАО «Алматинский коммерческий банк».

С 2001 по 2002 годы являлся Управляющим Директором ЗАО «Банк развития Казахстана».

С 2002 по 2003 годы занимал должность Заместителя Генерального директора ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа».

С 2003 по 2012 годы был Управляющим директором – членом Правления АО «Казкоммерцбанк».

С 2009 по 2012 годы занимал должности Председателя Совета Директоров дочерних организаций АО «Казкоммерцбанк»: АО «Накопительный Пенсионный фонд Grantum», АО ООИУПА «Grantum Asset Managment», АО «Страховая компания «Казкоммерц-Полис», АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life».

В декабре 2011 года награжден почетной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл».

11 апреля 2012 года решением Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» избран Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» в качестве представителя АО «ФНБ «Самрук-Казына».

16 апреля 2012 года решением Совета Директоров АО «БТА Банк» назначен Председателем Правления АО «БТА Банк».

В июле 2013 года покинул пост председателя правления АО «БТА Банк».