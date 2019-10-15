Балаева Аида Галымовна
Помощник Президента РК
Родилась в 1974 году.
ОБРАЗОВАНИЕ:
- В 2000 году окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «учитель русского языка и литературы».
- В 2007 году окончила Казахский национальный аграрный университет по специальности «юриспруденция».
ОПЫТ РАБОТЫ:
- В 1999-2002 гг. – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела Алматинского областного управления информации и общественного согласия.
- В 2002-2004 гг. – начальник отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского городского управления информации и общественного согласия.
- С января по сентябрь 2004 г. – начальник отдела анализа и прогнозирования управления информации по городу Алматы.
- В 2004-2005 гг. – заместитель начальника управления информации по городу Алматы.
- В 2005-2006 гг. – заместитель директора Департамента внутренней политики города Алматы.
- В 2006-2008 гг. – директор Департамента внутренней политики города Алматы.
- В 2008-2010 гг. – начальник Управления внутренней политики города Астаны.
- В 2010-2014 гг. – заместитель акима города Астаны.
- В 2014-2019 гг. – Заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.
- 22 июля 2019 г. Указом Главы государства назначена Помощником Президента Республики Казахстан – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан
НАГРАДЫ:
Награждена орденом «Құрмет» (2010), 2 медалями.
Кандидат социологических наук.