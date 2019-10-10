Бактыбаев Жанарбек Тюлебекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР;

В 1993 году - Академию Министерства внутренних дел Российской федерации, юрист-правовед.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1983-1984 годы – милиционер отдельного батальона патрульно-постовой службы управления внутренних дел Семипалатинского областного исполнительного комитета;

1988-1993 годы занимал должности среднего и старшего начальствующего состава подразделений уголовного розыска управления внутренних дел Семипалатинской области;

1993-1997 годы – заместитель начальника, начальник Урджарского районного отдела внутренних дел управления внутренних дел Семипалатинской области;

1997-2007 годы – заместитель начальника управления внутренних дел Семипалатинской (Восточно-Казахстанской) области;

2007-2008 годы – заместитель председателя комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2008-2011 годы – первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области;

2011-2012 годы – заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2012-2014 годы - начальник Департамента внутренних дел Кызылординской области;

С ноября 2014 года - начальник ДВД Восточно-Казахстанской области.