Бакенов Ернар

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова по специальности«экономика».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1996 году в Ленинском районном филиале Народного банка г. Караганды с должности контролёра — кассира.

С 1997 по 2007 годы работал на должностях ведущего, главного инспектора, начальника отдела организации контроля таможенного оформления Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С 2008 по 2012 годы работал в АО «Центр развития торговой политики» в должности главного эксперта, заместителя директора, директора Департамента анализа внешнеторговой политики и развития торговли.

С 2012 по апрель 2017 года работал директором Департамента международной экономической интеграции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.



21 апреля 2017 года назначен вице — министром национальной экономики Республики Казахстан

Награжден юбилейной медалью«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл»(2011), медалью«Ерен еңбегі үшін»(2014), юбилейной медалью«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл»(2016).

