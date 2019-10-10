Бакберген Даулет Бакбергенулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Кызылординский институт инженеров агропромышленного производства (1994),

инженер-строитель; Московский международный институт бизнеса и информационных технологий (1997), экономист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1994 по 2000 год — начальник отдела, заместитель директора, директор Кызылординского филиала АО «Казкоммерцбанк».

В 2000—2001 год — главный специалист Министерства экономики Республики Казахстан.

С 2001 по 2008 год — директор департамента, управляющий директор АО «Банк развития Казахстана».

В 2008—2009 годы — заместитель председателя правления АО «Фонд развития малого предпринимательства».

В 2009—2010 годы — управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Инвест» (2009); советник министра, исполняющий обязанности директора департамента инвестиционной деятельности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

С 2010 по 2014 год — заместитель председателя Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 год — управляющий директор, директор департамента обрабатывающей промышленности НПП РК «Атамекен».

С 2015 по 2017 год — председатель совета директоров ОЮЛ «КазАвтоПром».

С 2017 года - октябрь 2018 года — заместитель председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

С 3 октября 2018 года - председатель правления АО «Фонд проблемных кредитов»