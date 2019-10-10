Бакауов Булат Жумабекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

· Казахский институт правоведения и международных отношений (2003)

Юриспруденция

· Международная академия бизнеса (2005)

Экономика и управление на предприятиях

· Магистратура по специальности ГМУ (2016)

Магистр экономики и бизнеса

ОПЫТ РАБОТЫ:

1988 год - рабочий автогаража совхоза “Советский Казахстан” Железинского района;

1991-1993 годы - водитель автогаража «Советский Казахстан» Железинского района;

1993-1996 годы - директор малого предприятия “Адлет” Железинского района;

1996-1998 годы - глава крестьянского хозяйства “Бакауов” Железинского района;

1998-2007 годы - предприниматель;

2003-2008 годы - депутат Павлодарского областного маслихата III-IV созывов;

2007-2008 годы - директор ТОО КХ “Толымбек” Железинского района;

2008-2011 годы - аким Качирского района;

2011-2014 годы - аким города Аксу;

2014-2016 годы - назначен акимом города Павлодар;

С 25 марта 2016 года - аким Павлодарской области;

Прочие должности:

С 17.04.2017 года - Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден «Құрмет»

· Медали: «Ерен еңбегі үшін» (2002), юбилейные медали «20 лет независимости Республики Казахстан» и «75 лет Павлодарской области»

· Нагрудный знак «За значительный вклад в развитие области»

Женат, имеет пятерых детей.

