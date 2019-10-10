Бакауов Булат Жумабекович
Аким Павлодарской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
· Казахский институт правоведения и международных отношений (2003)
Юриспруденция
· Международная академия бизнеса (2005)
Экономика и управление на предприятиях
· Магистратура по специальности ГМУ (2016)
Магистр экономики и бизнеса
ОПЫТ РАБОТЫ:
1988
год - рабочий автогаража совхоза
“Советский Казахстан” Железинского района;
1991-1993 годы - водитель автогаража «Советский Казахстан» Железинского района;
1993-1996 годы - директор малого предприятия “Адлет” Железинского района;
1996-1998 годы - глава крестьянского хозяйства “Бакауов” Железинского района;
1998-2007 годы - предприниматель;
2003-2008 годы - депутат Павлодарского областного маслихата III-IV созывов;
2007-2008 годы - директор ТОО КХ “Толымбек” Железинского района;
2008-2011 годы - аким Качирского района;
2011-2014 годы - аким города Аксу;
2014-2016 годы - назначен акимом города Павлодар;
С 25 марта 2016 года - аким Павлодарской области;
Прочие должности:
С 17.04.2017 года - Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Орден «Құрмет»
· Медали: «Ерен еңбегі үшін» (2002), юбилейные медали «20 лет независимости Республики Казахстан» и «75 лет Павлодарской области»
· Нагрудный знак «За значительный вклад в развитие области»
Женат, имеет пятерых детей.