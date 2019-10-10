Бахмутова Елена Леонидовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1983-1984 годы - старший инженер КСМК-1 треста Алма-Атасельстрой № 7;

1984-1989 годы - экономист научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане Казахской ССР;

1989-1991 годы - старший экономист Министерства социального обеспечения Казахской ССР;

1991-1992 годы - экономист кинохозяйственного объединения «Елим-Ай»;

1992-1998 годы - ведущий, главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника департамента по социальной сфере, заместитель директора Бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан;

1998-2001 годы - директор Бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан;

2001-2002 годы - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

2002-2004 годы - директор Департамента финансового надзора Национального Банка Республики Казахстан;

2004-2008 годы - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2008-2011 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2012-2016 годы - заместитель председателя Правления акционерного общества «Самрук-Казына»;

С января по ноябрь 2016 года - управляющий директор по финансам и операциям АО «Самрук-Қазына»;

С 22 ноября 2016 года по 24 августа 2018 года - председатель Правления некоммерческого АО «Фонд социального медицинского страхования».

С 24 августа 2018 года - Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана.

Государственные награды:

В 2001 году за плодотворную деятельность в совершенствовании трудовых отношений, организацию социальной защиты населения объявлена Благодарность Президента Республики Казахстан.

В 2005 году за значительный вклад в развитие и становление конституционных основ государства, а также в ознаменование 10-летия Конституции Республики Казахстан награждена юбилейной медалью “Қазақстан Конституциясына 10 жыл”.

В 2006 году за заслуги перед государством, активную общественную деятельность, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны награждена орденом “Құрмет”.

В 2008 году награждена Юбилейной медалью «10 лет Астане».