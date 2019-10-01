Баедилов Канат Ескендирович

Родился 19 ноября 1967 года в с. Кегень Алма-Атинской области. Образование высшее, в 1991 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, 2003 году Казахский национальный университет им. Аль-Фараби экономист.

Трудовую деятельность начал в 1991 году старшим контролером-ревизором Контрольно-ревизионного управления Комитета государственного финансового контроля при Кабинете Министров Республики Казахстан;

- с 1991 года по 1994 старший контролер-ревизор Контрольно-ревизионного управления, начальник отдела ревизии финансово-кредитных учреждений налоговых и страховых органов управления Комитета государственного финансового контроля при Кабинете Министров Республики Казахстан;

- с 1994 года по 1996 годы начальник отдела ревизий финансово-кредитных органов и валютного контроля Комитета финансового контроля Республики Казахстан по Алматинской области;

- с 1996 года по 1998 годы заместитель начальника Управления Комитета финансово-валютного контроля при Министерстве финансов Республики Казахстан по Алматинской области;

- с 1998 года по 1999 год начальник отдела ревизий организаций образования, науки, культуры и органов управления Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан;

- с 1999 года по 2002 годы Председатель налогового комитета по Турксибскому району г. Алматы;

- с 2002 года по 2003 год Председатель Налогового комитета по Медеускому району г. Алматы;

- с 2003 года по 2008 годы Председатель Налогового комитета по г. Алматы;

- с 2008 года по 2009 год Заместитель Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

- с 2009 года по 2014 годы Руководитель налогового департамента по городу Астана Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

- с 2014 года по май 2017 года Председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

Кандидат экономических наук.

Женат, воспитывает троих сыновей.