Бабакумаров Ержан Жалбакович
Заместитель акима Алматы
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1991 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности «преподаватель политической истории».
В 1995 году - аспирантуру Казахского государственного университета им. аль-Фараби;
Кандидат политических наук, тема диссертации «Социально-политические основы образования многопартийной системы в Республике Казахстан на современном этапе (1985-1993 годы)» (1994).
Действительный член, академик общественной Академии политических наук, член Казахстанской Ассоциации политических наук (1997), автор ряда научных и литературных изданий.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1995-1996 годы - главный специалист аппарата акима города Алматы, заведующий отделом внутренней политики, директор Центра политических исследований Института развития Казахстана.
В 1996-2004 годы - старший референт, консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.
С апреля по сентябрь 2004 года - главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента Республики Казахстан.
В 2004-2005 годы - заведующий Информационно-аналитическим центром Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.
В 2005-2006 годы - заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации Президента Республики Казахстан.
В 2006-2007 годы - вице-министр культуры, информации и спорта Республики Казахстан.
В 2007-2008 годы - ответственный секретарь Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
В 2008-2012 годы - заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.
В 2012-2016 годы - директор Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан.
2016-2018 годы — заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-министра РК.
С 11 декабря 2018 года - назначен заведующим Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента.
С 5 апреля 2019 года по 5 июля 2019 года - советник Президента Республики Казахстан – заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан.
С 5 июля 2019 года - заместитель акима города Алматы.
Награжден Орденом «Құрмет». Имеет медали и ряд наград.Фото с respublika-kz.info