Бабакумаров Ержан Жалбакович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности «преподаватель политической истории».

В 1995 году - аспирантуру Казахского государственного университета им. аль-Фараби;

Кандидат политических наук, тема диссертации «Социально-политические основы образования многопартийной системы в Республике Казахстан на современном этапе (1985-1993 годы)» (1994).

Действительный член, академик общественной Академии политических наук, член Казахстанской Ассоциации политических наук (1997), автор ряда научных и литературных изданий.





ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1995-1996 годы - главный специалист аппарата акима города Алматы, заведующий отделом внутренней политики, директор Центра политических исследований Института развития Казахстана.

В 1996-2004 годы - старший референт, консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

С апреля по сентябрь 2004 года - главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2004-2005 годы - заведующий Информационно-аналитическим центром Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2005-2006 годы - заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2006-2007 годы - вице-министр культуры, информации и спорта Республики Казахстан.

В 2007-2008 годы - ответственный секретарь Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

В 2008-2012 годы - заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

В 2012-2016 годы - директор Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан.

2016-2018 годы — заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-министра РК.



С 11 декабря 2018 года - назначен заведующим Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента.

С 5 апреля 2019 года по 5 июля 2019 года - советник Президента Республики Казахстан – заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан.

С 5 июля 2019 года - заместитель акима города Алматы.

Награжден Орденом «Құрмет». Имеет медали и ряд наград.

Фото с respublika-kz.info