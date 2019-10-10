Азирбаев Мухит Бакытович

ОБРАЗОВАНИЕ:

1991-1997 годы обучался в Казахской Государственной Академии управления (ныне Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова).



ОПЫТ РАБОТЫ:

Свою трудовую деятельность начал в 1997 году в дочернем банке «АБН АМРО Банк» (Голландия) в городах Алматы и Атырау, где за 5 лет работы стал начальником отдела валютного контроля.

С 2003 по 2006 годы работал генеральным директором агрохолдинговой компании «Куат-Агро» в г. Астана.

С 2006 до августа 2009 года занимал должности начальника управления лизинга и директора департамента корпоративных отношений в АО «Казкоммерцбанк».

С августа 2009 года назначен председателем Наблюдательного Совета ТОО «Global Building Contract».

Мухит Бакытович Азирбаев награжден Почетной Грамотой Акима г. Алматы, медалью «20 лет Независимости Республики Казахстан». Является членом Союза Градостроителей Казахстана, членом Градостроительного Совета при Акиме г. Алматы.

В марте 2014 года назначен на должность Вице-Президента Союза Градостроителей Казахстана.

С 24 июля 2017 года по 8 апреля 2019 года - назначен Председателем правления «СПК "Алматы».

С 8 апреля 2019 года - заместитель акима города Алматы.