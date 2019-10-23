Азильханов Марат Алмасович
Вице-министр информации и общественного развития РК
Родился в 1965 году в Кызылординской области.
Образование:
В 1988 году окончил Карагандинский государственный медицинский университет, в 2000 году Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по специальности «Правоведение».
Владеет казахским, русским и английским языками.
Трудовая деятельность:
С 1988 по 1992 годы – Врач-хирург в медицинских учреждениях г. Кызылорда;
С 1992 по 2011 годы - Служба в органах национальной безопасности Республики Казахстан;
С 2011 по 2013 годы – Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам религий;
С 2013 по 2014 годы – Председатель Агентства Республики Казахстан по делам религий;
С 2014 по 2016 годы – Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан;
С 2016 по 2018 годы – Ответственный секретарь Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан;
С 2018 по 2019 годы – Ответственный секретарь Министерства общественного развития Республики Казахстан.
Награды:
Награжден орденом «Құрмет», юбилейной медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и другими.