Азильханов Марат Алмасович

Родился в 1965 году в Кызылординской области.

Образование:

В 1988 году окончил Карагандинский государственный медицинский университет, в 2000 году Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по специальности «Правоведение».

Владеет казахским, русским и английским языками.

Трудовая деятельность:

С 1988 по 1992 годы – Врач-хирург в медицинских учреждениях г. Кызылорда;

С 1992 по 2011 годы - Служба в органах национальной безопасности Республики Казахстан;

С 2011 по 2013 годы – Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам религий;

С 2013 по 2014 годы – Председатель Агентства Республики Казахстан по делам религий;

С 2014 по 2016 годы – Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан;

С 2016 по 2018 годы – Ответственный секретарь Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан;

С 2018 по 2019 годы – Ответственный секретарь Министерства общественного развития Республики Казахстан.

Награды:

Награжден орденом «Құрмет», юбилейной медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и другими.