Ажибаев Алан Газизович
Председатель Правления АО «Агентство«Хабар»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1996 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1994-1995 годы - работал радиоведущим телерадиокомпании «Макс»;
1995-1997 годы - работал теле- и радиоведущим телерадиокомпании «31 канал»;
1997-1998 годы - занимал должность программного директора ТОО «Телерадиокомпания City»;
В 1999 году – директор «Радио Караван»;
1999-2008 годы - занимался предпринимательской деятельностью;
2008-2010 годы - занимал должность генерального продюсера ТОО «Телерадиокомпания «Тан»;
2009-2012 годы – генеральный продюсер Радио «Тенгри FМ»;
2012-2014 годы – генеральный директор SKYMAX MEDIA;
2014-2016 годы – директор общественно-политических газет «Айқын» и «Литер»;
С 19 августа 2016 года - 26 апреля 2018 года - вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан.
С мая 2018 года - Председатель Правления АО «Агентство«Хабар».
Имеет благодарность от имени Президента Республики Казахстан, член партии «Нұр Отан».
Фото с сайта mic.gov.kz/ru/management