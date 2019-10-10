Ажибаев Алан Газизович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1994-1995 годы - работал радиоведущим телерадиокомпании «Макс»;

1995-1997 годы - работал теле- и радиоведущим телерадиокомпании «31 канал»;

1997-1998 годы - занимал должность программного директора ТОО «Телерадиокомпания City»;

В 1999 году – директор «Радио Караван»;

1999-2008 годы - занимался предпринимательской деятельностью;

2008-2010 годы - занимал должность генерального продюсера ТОО «Телерадиокомпания «Тан»;

2009-2012 годы – генеральный продюсер Радио «Тенгри FМ»;

2012-2014 годы – генеральный директор SKYMAX MEDIA;

2014-2016 годы – директор общественно-политических газет «Айқын» и «Литер»;

С 19 августа 2016 года - 26 апреля 2018 года - вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан.

С мая 2018 года - Председатель Правления АО «Агентство«Хабар».

Имеет благодарность от имени Президента Республики Казахстан, член партии «Нұр Отан».

Фото с сайта mic.gov.kz/ru/management