Азбаев Багдат Оразалдыевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил Казахский аграрный университет, инженер лесного хозяйства;

В 2010 году - Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, экономика и бизнес.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2001-2013 годы - работал на различных руководящих должностях в коммунальных предприятиях города Астаны, работал заместителем директора ГКП «Астана-Орманы», где курировал финансы, экономику и благоустройство, затем работал директором этого же предприятия;

2013-2014 годы - председатель комитета лесного и охотничьего хозяйства министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан;

2014-2015 годы - председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;



С июня 2016 года - заместитель акима Западно-Казахстанской области, будет курировать вопросы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».