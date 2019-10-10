Аюпов Рашид Абатуллаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Рашид Аюпов родился в 1981 году в городе Кентау. Окончил Академический инновационный университет по специальности «юриспруденция», имеет степень бакалавра по направлениям «информатика и государственное управление». Стипендиат программы «Болашак».

В 2015 году получил степень магистра государственного управления в Queen Mary University of London.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2003 году.

С 2006 по 2009 гг. занимал руководящую должность в ГУ «Центр информации и тестирования» Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

С 2009 по 2013 гг. работал на различных должностях в Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

В 2015 году был назначен руководителем аппарата акима Шымкента.

С 2017 по 2018 гг. работал представителем партии «Нұр Отан» в Правительстве Республики Казахстан и руководителем Центра информационных технологий Центрального аппарата партии «Нұр Отан».

С 19 сентября 2018 года и до назначения на должность акима Туркестана был председателем правления АО «СПК «Shymkent».