Аюпов Мирболат Хайратович
Генеральный директор ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1986 году окончил Московский инженерно-физический институт, факультет «Кибернетика», специальность «Прикладная математика», специализация «Системное мат.обеспечение ЭВМ»;
В 2003 году - Карагандинский экономический университет, специальность «Финансы и кредит».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1986-1993 годы - преподаватель, старший научный сотрудник в КарГТУ;
1993-1998 годы - директор предприятия в коммерческих структурах;
1998-2000 годы -директор Карагандинского филиала АО «Алтел»;
2000-2001 годы - административный директор АО «Алтел»;
2001-2005 годы - вице-Президент по работе с государственными органами АО «Алтел»;
2005-2007 годы - вице-Президент по развитию бизнеса АО «Алтел»;
2007-2009 годы - первый Вице-Президент, и.о. Президента АО «Алтел»;
2009-2012 годы - президент «Транстелеком»;
2012-2013 годы - управляющий Директор по мобильной связи АО «Казахтелеком»;
С мая по август 2013 года - заместитель Председателя Правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»;
С августа по ноябрь 2013 года - и.о. председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»;
2013-2015 годы - председатель правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»;
С 5 августа 2015 года - генеральный директор ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы».