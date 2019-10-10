Аюпов Мирболат Хайратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Московский инженерно-физический институт, факультет «Кибернетика», специальность «Прикладная математика», специализация «Системное мат.обеспечение ЭВМ»;

В 2003 году - Карагандинский экономический университет, специальность «Финансы и кредит».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1986-1993 годы - преподаватель, старший научный сотрудник в КарГТУ;

1993-1998 годы - директор предприятия в коммерческих структурах;

1998-2000 годы -директор Карагандинского филиала АО «Алтел»;

2000-2001 годы - административный директор АО «Алтел»;

2001-2005 годы - вице-Президент по работе с государственными органами АО «Алтел»;

2005-2007 годы - вице-Президент по развитию бизнеса АО «Алтел»;

2007-2009 годы - первый Вице-Президент, и.о. Президента АО «Алтел»;

2009-2012 годы - президент «Транстелеком»;

2012-2013 годы - управляющий Директор по мобильной связи АО «Казахтелеком»;

С мая по август 2013 года - заместитель Председателя Правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»;

С августа по ноябрь 2013 года - и.о. председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»;

2013-2015 годы - председатель правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»;

С 5 августа 2015 года - генеральный директор ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы».