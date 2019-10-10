Аюбаев Мухтар Акатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Джамбулский технологический институт легкой и пищевой промышленности, в 1985 году - Высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в г. Минске, в 2005 году - Казахский гуманитарно-юридический университет. Генерал-майор (2004), генерал-лейтенант (07.05.2010).

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1975 по 1976 годы - Помощник чабана колхоза имени Ильича Энбекшиказахского района Алма-Атинской области.

С 1983 по 1985 годы - Инструктор Кербулакского райкома ЛКСМК. ПО «Жетысу».

С 1985 по 1991 годы - Оперуполномоченный Пахтааральского РО, оперуполномоченный Сайрамского РО, оперуполномоченный Управления Комитета государственной безопасности по Чимкентской области.

С 1991 по 1995 годы - Старший оперуполномоченный, начальник секретариата Управления Комитета государственной безопасности по Талдыкорганской области.

С 1995 по 2002 годы - Начальник отделения, заместитель начальника отдела личной охраны Президента Республики Казахстан, заместитель начальника 1-го департамента Службы охраны Президента Республики Казахстан.

С 2002 по 2004 годы - Заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан.

С 2004 по 2006 годы - Первый заместитель командующего Республиканской гвардией. Начальник 1-го департамента - заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан.

С 2006 по 2014 годы - Начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан. Командующий Республиканской гвардией Республики Казахстан.

С 2014 по 2019 годы - Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Начальник Службы обороны объектов.

Ордена: «Айбын» 2-ой степени (2004), Даңқ» 2-степени; Медали, в т.ч. юбилейная медаль «10 лет Астане» (01.07.2008); Нагрудный знак «Елбасы қорғаны», благодарственные письма от имени Президента РК, Руководителя Администрации Президента РК, Службы охраны Президента Республики Казахстан; Почетный гражданин Алматинской области, Почетный сотрудник Службы охраны Президента РК.