Айтжанов Наби Еркинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году он окончил экономический факультет Акмолинского аграрного университета им. Сакена Сейфуллина по специальности «Экономика и менеджмент».





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2001 года Наби Айтжанов – специалист, ведущий инженер прогнозно-аналитического центра ТОО «Кокшетау Энерго». С 2002 года – ведущий инженер, директор по продажам электроэнергии «Кокшетау Энерго Сбыт». В следующем году был назначен заместителем начальника отдела коммерческой диспетчеризации ТОО «Туркестан Энерго» в Шымкенте. С 2004 года – ведущий специалист, начальник отдела корпоративного развития АО «Казахстанские Коммунальные Системы» (Алматы). С 2005 года – заместитель директора, директор шымкентского ТОО «Энергопоток». С июля 2006 года – директор ТОО «Энерго Сбыт» в Караганде. С 2008 года – генеральный директор ТОО «Онтустик Жарык Транзит» (Шымкент).

С апреля 2010 года по настоящее время является генеральным директором ТОО «Казахстанские Коммунальные Системы».