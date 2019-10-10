Айтжанов Наби Еркинович
генеральный директор
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2001 году он окончил экономический факультет
Акмолинского аграрного университета им. Сакена Сейфуллина по специальности
«Экономика и менеджмент».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2001 года Наби Айтжанов – специалист, ведущий инженер
прогнозно-аналитического центра ТОО «Кокшетау Энерго». С 2002 года – ведущий
инженер, директор по продажам электроэнергии «Кокшетау Энерго Сбыт». В
следующем году был назначен заместителем начальника отдела коммерческой
диспетчеризации ТОО «Туркестан Энерго» в Шымкенте. С 2004 года – ведущий
специалист, начальник отдела корпоративного развития АО «Казахстанские
Коммунальные Системы» (Алматы). С 2005 года – заместитель директора, директор
шымкентского ТОО «Энергопоток». С июля 2006 года – директор ТОО «Энерго Сбыт» в
Караганде. С 2008 года – генеральный директор ТОО «Онтустик Жарык Транзит»
(Шымкент).
С апреля 2010 года по настоящее время является генеральным директором ТОО «Казахстанские Коммунальные Системы».