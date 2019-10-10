Айтжан Жанар Сейдахметовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, Объединенный Венский институт, Школу государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета (США). По окончании университета проходила стажировку в МГУ, Центрально-Европейском университете в городе Прага.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1993 года работала координатором программ в Представительстве ООН в Республике Казахстан. Являлась куратором программ Региональном Бюро Европы и СНГ в штаб-квартире ПРООН в г.Нью-Йорке.

С сентября 2003 года по март 2010 года работала вице-министром индустрии и торговли Республики Казахстан.

С мая 2005 года - Специальный представитель Республики Казахстан на переговорах по вступлению Республики Казахстан во Всемирную Торговую Организацию.

С марта 2010 года по 10 апреля 2011 года занимала должность Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С 4 ноября 2011 года по 12 мая 2016 года - министр Республики Казахстан по делам экономической интеграции;

С 2016 по 2019 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Швейцарской Конфедерации, Постоянный представитель РК при Отделении ООН и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария) по совместительству.

С сентября 2019 года - Постоянный представитель РК при Отделении ООН и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария).



Награждена орденом ««Курмет», медалью «Ерен енбеги ушин» и орденом «Парасат».



Фото с сайта primeminister.kz