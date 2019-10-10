Айтуганов Кайрат Капарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончил Кокчетавский филиал Целиноградского сельскохозяйственного института, ученый-агроном;

В 2000 году - Алматинский институт энергетики и связи, инженер-экономист;

В 1990 году - Аспирантуру ВНИИЭСХ.

Научные звания, степени, деятельность:

Доктор экономических наук,тема диссертации: «Проблемы развития интеграции в аграрной сфере Казахстана» (2009);

Почетный профессор Казахского национального аграрного университета.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1979 году - оператор цеха перевозки Кокчетавского почтамта;

1984-1985 годы - ассистент кафедры Целиноградского сельхозинститута;

1987-1989 годы - агроном, старший агроном, главный экономист совхоза Карабулакский Зерендинского района Кокчетавской области;

1990-1992 годы - заместитель председателя по экономическим вопросам Кзылтуского райагропромобъединения, председатель комитета по экономике этого же района;

1992-1996 годы - работа на руководящих должностях в коммерческих структурах;

1996-1998 годы - заведующий отделом аппарата акима Кокшетауской области, заместитель начальника управления экономики Северо-Казахстанской области, начальник отдела анализа социально - экономического положения регионов Агентства РК по стратегическому планированию и реформам;

1998-2002 годы - директор финансово-экономического департамента, финансовый директор, заместитель председателя правления АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»;

2003-2005 годы - вице-президент ОЮЛ «Союз Фермеров Казахстана»;

2005-2006 годы - советник акима Северо-Казахстанской области, заместитель директора департамента, директор департамента, руководитель аппарата Минсельхоза РК;

2006-2007 годы - координатор проекта Всемирного банка Минсельхоза РК;

2007-2009 годы - директор департамента, финансовый директор, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления «НК «СПК «Онтүстік»;

2009-2011 годы - председатель правления АО «Национальная компания «СПК «Онтустік»;

2011-2012 годы - заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий «Холдинг «КазАгро»;

2012-2013 годы - заместитель акима Карагандинской области;

2013-2014 годы - заместитель Председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

С января по декабрь 2014 года - председатель Совета директоров АО «КазАгроПродукт»;

2014-2016 годы - заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан;

С июля 2016 года - первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

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