Айтуганов Кайрат Капарович
Первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1984 году окончил Кокчетавский филиал Целиноградского сельскохозяйственного института, ученый-агроном;
В 2000 году - Алматинский институт энергетики и связи, инженер-экономист;
В 1990 году - Аспирантуру ВНИИЭСХ.
Научные звания, степени, деятельность:
Доктор экономических наук,тема диссертации: «Проблемы развития интеграции в аграрной сфере Казахстана» (2009);
Почетный профессор Казахского национального аграрного университета.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1979 году - оператор цеха перевозки Кокчетавского почтамта;
1984-1985 годы - ассистент кафедры Целиноградского сельхозинститута;
1987-1989 годы - агроном, старший агроном, главный экономист совхоза Карабулакский Зерендинского района Кокчетавской области;
1990-1992 годы - заместитель председателя по экономическим вопросам Кзылтуского райагропромобъединения, председатель комитета по экономике этого же района;
1992-1996 годы - работа на руководящих должностях в коммерческих структурах;
1996-1998 годы - заведующий отделом аппарата акима Кокшетауской области, заместитель начальника управления экономики Северо-Казахстанской области, начальник отдела анализа социально - экономического положения регионов Агентства РК по стратегическому планированию и реформам;
1998-2002 годы - директор финансово-экономического департамента, финансовый директор, заместитель председателя правления АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»;
2003-2005 годы - вице-президент ОЮЛ «Союз Фермеров Казахстана»;
2005-2006 годы - советник акима Северо-Казахстанской области, заместитель директора департамента, директор департамента, руководитель аппарата Минсельхоза РК;
2006-2007 годы - координатор проекта Всемирного банка Минсельхоза РК;
2007-2009 годы - директор департамента, финансовый директор, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления «НК «СПК «Онтүстік»;
2009-2011 годы - председатель правления АО «Национальная компания «СПК «Онтустік»;
2011-2012 годы - заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий «Холдинг «КазАгро»;
2012-2013 годы - заместитель акима Карагандинской области;
2013-2014 годы - заместитель Председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;
С января по декабрь 2014 года - председатель Совета директоров АО «КазАгроПродукт»;
2014-2016 годы - заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан;
С июля 2016 года - первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.
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