Айтмухаметов Косман Каиртаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Акмолинский инженерно-строительный институт по специальности инженер-механик.

В 2006 году окончил Казахскую государственную юридическую академию, имеет степень бакалавра юриспруденции.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1983 -1986 годы - тракторист, шофер совхоза;

1986 - 1987 годы - преподаватель СПТУ-21, инженер по снабжению Бестюбинского АТП;

1987 - 1991 годы - контролер, инженер Целиноградского грузового автоуправления;

1991 - 1994 годы - директор МЧП «АПС»;

1994 - 2001 годы - директор автобазы связи, гор. Акмола;

2001 - 2005 годы - заместитель директора, директор ГКП «Горкоммунхоз»;

С 2006 по 2006 год — председатель правления АО «Астана Горкоммунхоз», г. Астана;

2006 - 2008 годы - заместитель директора ТОО «Кредит Курылыс НС»;

2008 - 2009 годы - председатель правления АО «Астана Горкоммунхоз»;

2009 - 2013 годы - заместитель акима Акмолинской области;

2013 - 2014 годы – аким Акмолинской области;

C июня по август 2014 года - вице-министр регионального развития РК;

С августа по ноябрь 2014 года - председатель Комитета по делам строительства, ЖКХ и управлению земельными ресурсами;

С ноября 2014 года - заместитель акима города Астаны.

С февраля 2019 года - первый заместители акима Туркестанской области.

Награждён юбилейной медалью к 10-летию г.Астана (2008 г.), юбилейной медалью «20 лет Независимости Республики Казахстан» (2011 г.), орденом «Құрмет» (2012 г.).