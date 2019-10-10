Айтмаганбетов Куандык Олжатаевич
Руководитель Управления комфортной городской среды
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2002
году окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, в 2013 году —
Центрально-Казахстанскую академию.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 2002 году дорожным рабочим Управления
по благоустройству Астаны.
С 2002 по 2008 годы - работал прорабом ремонтно-строительного управления ГКП «Горкоммунхоз», ведущим инженером ТОО «Астанастройинжиниринг», и.о. инженера-строителя Департамента строительства Астаны.
С 2008 по 2016 годы - работал в Управлении строительства г. Астаны главным специалистом аналитического отдела, начальником отдела строительства.
С 2016 по 2019 годы - работал в Управлении строительства г. Алматы главным специалистом отдела планирования и государственных закупок, заместителем руководителя.
В 2019 году - занимал пост заместителя руководителя Управления комфортной городской среды г. Алматы.
С сентября 2019 года – руководитель Управления комфортной городской среды Алматы.