Алматы
  1. Главная
  2. Персональная справка
  3. Айтмаганбетов Куандык Олжатаевич
Айтмаганбетов Куандык Олжатаевич

Айтмаганбетов Куандык Олжатаевич

Руководитель Управления комфортной городской среды

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2002 году окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, в 2013 году — Центрально-Казахстанскую академию.













ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2002 году дорожным рабочим Управления по благоустройству  Астаны.

С 2002 по 2008 годы - работал прорабом ремонтно-строительного управления ГКП «Горкоммунхоз», ведущим инженером ТОО «Астанастройинжиниринг», и.о. инженера-строителя Департамента строительства Астаны.

С 2008 по 2016 годы - работал в Управлении строительства г. Астаны главным специалистом аналитического отдела, начальником отдела строительства.

С 2016 по 2019  годы - работал в Управлении строительства г. Алматы главным специалистом отдела планирования и государственных закупок, заместителем руководителя.

В 2019 году - занимал пост заместителя руководителя Управления комфортной городской среды г. Алматы.







С сентября 2019 года – руководитель Управления комфортной городской среды Алматы.





Айтмаганбетов Куандык Олжатаевич
Айтмаганбетов Куандык Олжатаевич
Руководитель Управления комфортной городской среды
Персональная справка