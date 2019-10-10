Айтмаганбетов Куандык Олжатаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2002 году окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, в 2013 году — Центрально-Казахстанскую академию.













ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2002 году дорожным рабочим Управления по благоустройству Астаны.



С 2002 по 2008 годы - работал прорабом ремонтно-строительного управления ГКП «Горкоммунхоз», ведущим инженером ТОО «Астанастройинжиниринг», и.о. инженера-строителя Департамента строительства Астаны.



С 2008 по 2016 годы - работал в Управлении строительства г. Астаны главным специалистом аналитического отдела, начальником отдела строительства.



С 2016 по 2019 годы - работал в Управлении строительства г. Алматы главным специалистом отдела планирования и государственных закупок, заместителем руководителя.



В 2019 году - занимал пост заместителя руководителя Управления комфортной городской среды г. Алматы.

С сентября 2019 года – руководитель Управления комфортной городской среды Алматы.

