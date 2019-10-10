Айткенов Ернур Нурмуханович
Руководитель управления сельского хозяйства Павлодарской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1989 году окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, зооинженер.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1989-1996 годы - зоотехник совхоза, ведущий зоотехник Майского РАПС, главный зоотехник совхоза, главный зоотехник Майского РСХУ;
1989-1996 годы - директор КСХП «Акжарский»;
1997-1998 годы - начальник отдела департамента сельского хозяйства Павлодарской области;
В 1998 году - начальник отдела АО «Иртыш»;
1998-1999 годы - начальник департамента сельского хозяйства Железинского района;
2000-2004 годы - исполнительный директор КХ «Енбек»;
2004-2005 годы - заместитель начальника Павлодарского РСХУ;
2005-2006 годы - директор ГКП «Племенной центр Песчанский»;
2006-2010 годы - аким Майского района Павлодарской области;
2010-2014 годы - аким Баянаульского района Павлодарской области;
С октября 2014 года - руководитель управления сельского хозяйства Павлодарской области.