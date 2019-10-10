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Айткенов Ернур Нурмуханович

Айткенов Ернур Нурмуханович

Руководитель управления сельского хозяйства Павлодарской области

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1989 году окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, зооинженер.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1989-1996 годы - зоотехник совхоза, ведущий зоотехник Майского РАПС, главный зоотехник совхоза, главный зоотехник Майского РСХУ;

1989-1996 годы - директор КСХП «Акжарский»;

1997-1998 годы - начальник отдела департамента сельского хозяйства Павлодарской области;

В 1998 году - начальник отдела АО «Иртыш»;

1998-1999 годы - начальник департамента сельского хозяйства Железинского района;

2000-2004 годы - исполнительный директор КХ «Енбек»;

2004-2005 годы - заместитель начальника Павлодарского РСХУ;

2005-2006 годы - директор ГКП «Племенной центр Песчанский»;

2006-2010 годы - аким Майского района Павлодарской области;

2010-2014 годы - аким Баянаульского района Павлодарской области;

С октября 2014 года - руководитель управления сельского хозяйства Павлодарской области.

Айткенов Ернур Нурмуханович
Айткенов Ернур Нурмуханович
Руководитель управления сельского хозяйства Павлодарской области
Персональная справка