Айтимова Бырганым Сариевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1974 году окончила Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина по специальности - учитель английского языка; Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности «юрист». Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1974 по 1987 годы - учитель английского языка сельской школы; секретарь комитета ЛКСМ совхоза; заведующий лекторской группой, заведующий отделом пропаганды Уральского обкома ЛКСМК, 1-й секретарь Уральского горкома ЛКСМК, 1-й секретарь Уральского обкома ЛКСМК. Секретарь ЦК ЛКСМК по идеологии;

С 1988 по 1990 годы - заместитель председателя Казахстанского филиала Всесоюзного детского фонда им. В. Ленина;

С 1993 по 1996 годы - министр по делам молодежи, туризма и спорта Республики Казахстан;

В 1996 году - депутат сената Парламента Республики Казахстан, назначена указом Н. Назарбаева;

С 1996 по 2004 годы - посол Казахстана в Израиле, посол в Италии;

С 2004 по 2005 годы - заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

С 2005 по 2007 годы - министр образования и науки Республики Казахстан;

С 2007 по 2013 годы - постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединённых Наций, а также Посол на Кубе по совместительству;

С 2012 по 2013 годы - посол на Соломоновых островах по совместительству;

С 2013 по 2019 годы - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке.

С сентября 2019 года - заместитель председателя Совета сенаторов.

