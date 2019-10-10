Айтаханов Ерлан Куанышевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «экономист»; в 2001 году - Казахская государственная юридическая академия по специльности «юрист». Кандидат экономических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1994 по 1995 годы - Экономист «Alem Bank Kazakhstan». Главный специалист Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития.

С 1995 по 1997 годы - Финансовый директор фирмы «Газойл».

С 1997 по 1998 годы - Начальник отдела взаимозачетов и Республиканского государственного предприятия «Казахстан темир жолы».

С 1998 по 2000 годы - Заместитель директора Дочернего государственного предприятия «Пассажирские перевозки» Республиканского государственного предприятия «Казахстан темир жолы». 1Заместитель начальника, начальник главного управления финансов и бухучета, начальник департамента экономики, финансов и бухучета Республиканского государственного предприятия «Казахстан темир жолы».

С 2002 по 2003 годы - Исполняющий обязанности директора, директор департамента финансового регулирования Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2003 по 2006 годы - Советник председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Директор департамента Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции города Алматы.

С 2006 по 2009 годы - Начальник управления по тарифам города Алматы. Начальник (инспекции) Управления Комитета финансового контроля и государственных закупок, начальник Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан по Акмолинской области.

С 2009 по 2012 годы - Заместитель акима Южно-Казахстанской области Республики Казахстан.

С 2012 по 2014 годы - Государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 годы - Заместитель акима Южно-Казахстанской области.

С 2016 по 2019 годы - Аким Отырарского района Южно-Казахстанской области.

С 30.07.2019 года - аким города Шымкент.