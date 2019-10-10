Айсагалиева София Серикбаевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончила Казахский Государственный университет имени С.М. Кирова, математик;

В 1999 году - Маастрихтскую школу менеджмента, магистр экономики.

Кандидат физико-математических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1993-1998 годы – преподаватель, старший преподаватель, доцент Казахской государственной академии управления города Алматы;

В 1998 году – менеджер Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям;

1999-2000 годы – начальник управления статистики строительства и инвестиций Агентства по статистике Республики Казахстан города Алматы;

2000-2001 годы – директор департамента инвестиционной политики Министерства экономики Республики Казахстан города Астаны;

2001-2002 годы – вице-министр Министерства экономики Республики Казахстан, председатель Комитета по антидемпинговому контролю Министерства экономики и торговли Республики Казахстан;

2002-2003 годы – заместитель председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан;

2003-2007 годы – исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация Форум предпринимателей Казахстана»;

В 2007 году – советник премьер-министра Республики Казахстан;

2007-2009 годы – заместитель председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан;

2009-2010 годы – директор департамента международных отношений Министерства финансов Республики Казахстан;

2010-2016 годы – заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан;

С апреля 2016 года - и.о.председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Награждена медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Астананың 10 жылдығы» (2008), к 10-летию Шанхайской организации сотрудничества (2011), «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011), «Ерең еңбегі үшін» (2012), нагрудным знаком «За отличную службу в Таможенных органах» III степени (2009).

Фото с сайта kfm.gov.kz