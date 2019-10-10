Айнабеков Ержан Токтасынович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный института;

Кокшетауский институт экономики и менеджмента.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1999-2001 годы - сотрудник территориального управления МСХ РК;



2001-2006 годы - руководитель территориального управления МСХ РК Северо-Казахстанской области;



2003-2008 годы - руководитель районного управления им. М. Жумабаева;



Руководитель Айыртауского районного управления Северо-Казахстанской области;



2008-2010 годы - руководитель Северо-Казахстанской территориальной инспекцией КГИ в АПК;



2013-2016 годы - руководитель РГП «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» КГИ в АПК МСХ РК;

С декабря 2016 года - назначен председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

Источник фото: сайт primeminister.kz



