Айнабеков Ержан Токтасынович
Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1988 году окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный института;
Кокшетауский институт экономики и менеджмента.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1999-2001 годы - сотрудник территориального управления МСХ РК;
2001-2006 годы - руководитель территориального управления МСХ РК Северо-Казахстанской
области;
2003-2008 годы - руководитель районного управления им. М. Жумабаева;
Руководитель Айыртауского районного управления Северо-Казахстанской
области;
2008-2010 годы - руководитель Северо-Казахстанской территориальной инспекцией КГИ в АПК;
2013-2016 годы - руководитель РГП «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» КГИ в АПК МСХ РК;
С декабря 2016 года - назначен председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
Источник фото: сайт primeminister.kz