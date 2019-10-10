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Айнабеков Ержан Токтасынович

Айнабеков Ержан Токтасынович

Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный института;

Кокшетауский институт экономики и менеджмента.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1999-2001 годы - сотрудник территориального управления МСХ РК;

2001-2006 годы - руководитель территориального управления МСХ РК Северо-Казахстанской области;

2003-2008 годы - руководитель районного управления им. М. Жумабаева;

Руководитель Айыртауского районного управления Северо-Казахстанской области;

2008-2010 годы - руководитель Северо-Казахстанской территориальной инспекцией КГИ в АПК;

2013-2016 годы - руководитель РГП «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» КГИ в АПК МСХ РК;

С декабря 2016 года - назначен председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК. 

Источник фото: сайт primeminister.kz





Айнабеков Ержан Токтасынович
Айнабеков Ержан Токтасынович
Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК
Персональная справка