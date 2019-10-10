Айнабеков Бауыржан Казбекович
Руководитель департамента государственных доходов по г. Астане
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1994 году закончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК»;
В 2007 году получил второе высшее образование в Алматинском университете непрерывного образования по специальности «Юриспруденция».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1994-1997 годы - Налоговый инспектор отдела доходов населения налоговой инспекции по Алматинской области;
1997-1998 годы - Старший налоговый инспектор отдела налогообложения физических лиц налоговой инспекции по Алматинской области;
1998-1999 годы - Старший налоговый инспектор отдела аудита налогового комитета по Алматинской области;
1999-2000 годы - Начальник отдела консультаций управления по работе с налогоплательщиками налогового комитета по Алматинской области;
2000-2003 годы - Заместитель председателя Налогового комитета по Талгарскому району Алматинской области;
2003 год - Начальник отдела мониторинга крупных налогоплательщиков управления по работе с налогоплательщиками Налогового комитета по Алматинской области;
2003-2004 годы - Начальник отделапо работе с субъектами малого предпринимательства и специальных налоговых режимов управления налогового администрирования Налогового комитета по Алматинской области;
2004-2006 годы - Заместитель председателя Налогового комитета по Жамбылскому району Алматинской области;
2006-2007 годы - Заместитель председателя Налогового комитета по Талгарскому району Алматинской области;
2007-2010 годы - Начальник НалоговогоуправленияпоИлийскому районуАлматинской области;
2010 год - Заместитель начальника Налогового управления по Бостандыкскому району г.Алматы;
2010-2012 годы - Начальник НалоговогоуправленияпоАуэзовскому району г.Алматы;
2012-2014 годы – заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
С апреля 2014 года - июль 2018 года - руководитель Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.
С 20 июля 2018 года - назначен руководителем Департамента государственных доходов по г. Астане.
Семья: женат, воспитывает троих детей.
Награжден
юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», в 2011 году объявлена Благодарность Председателя Налогового комитета
Министерства финансов Республики Казахстан . В 2013 году - ко дню национальной валюты - тенге награжден «Почетной Грамотой» партий «Нұр-Отан» Алматинской области и ко дню Независимости Республики Казахстан «Почетной Грамотой» Министра финансов Республики Казахстан.