Аймукашев Ерлан Капарович
Первый заместитель Акима Восточно-Казахстанской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1992 году окончил Павлодарский педагогический институт по специальности «учитель физической культуры средней школы»;
В 1998 году - Павлодарский университет по специальности «экономист-менеджер».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1992-1996 годы - преподаватель кафедры массовых видов спорта
Павлодарского педагогического института, город Павлодар;
1996-1998 годы - менеджер ТОО «Данат», город Павлодар;
1998-2000 годы - главный специалист управления делами акима Павлодарской области;
2000-2001 годы - начальник отдела обеспечения протокольных мероприятий управления делами акима Павлодарской области;
2001-2002 годы - исполнительный директор общественного фонда спортивного клуба «Иртыш», город Павлодар. Начальник департамента туризма и спорта Павлодарской области;
2002-2003 годы - помощник акима Павлодарской области;
2003-2007 годы - помощник премьер-министра Республики Казахстан;
2007-2010 годы - прохождение воинской службы по контракту в Вооруженных силах Республики Казахстан, город Астана;
2012-2014 годы - исполняющий обязанности руководителя Секретариата члена Коллегии (Министра) по энергетике и инфраструктуре, город Москва. Руководитель Секретариата члена Коллегии (Министра) по энергетике и инфраструктуре, город Москва;
2015-2016 годы - исполняющий обязанности руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области;
С апреля 2016 года - аким Усть-Каменогорска.
3 мая 2018 года - подал в отставку и покинул должность акима Усть-Каменогорска
С 3 мая 2018 года - назначен Первым заместителем Акима Восточно-Казахстанской области
Фото с сайта akimvko.gov.kz