Аймукашев Ерлан Капарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Павлодарский педагогический институт по специальности «учитель физической культуры средней школы»;

В 1998 году - Павлодарский университет по специальности «экономист-менеджер».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1996 годы - преподаватель кафедры массовых видов спорта Павлодарского педагогического института, город Павлодар;

1996-1998 годы - менеджер ТОО «Данат», город Павлодар;

1998-2000 годы - главный специалист управления делами акима Павлодарской области;

2000-2001 годы - начальник отдела обеспечения протокольных мероприятий управления делами акима Павлодарской области;

2001-2002 годы - исполнительный директор общественного фонда спортивного клуба «Иртыш», город Павлодар. Начальник департамента туризма и спорта Павлодарской области;

2002-2003 годы - помощник акима Павлодарской области;

2003-2007 годы - помощник премьер-министра Республики Казахстан;

2007-2010 годы - прохождение воинской службы по контракту в Вооруженных силах Республики Казахстан, город Астана;

2012-2014 годы - исполняющий обязанности руководителя Секретариата члена Коллегии (Министра) по энергетике и инфраструктуре, город Москва. Руководитель Секретариата члена Коллегии (Министра) по энергетике и инфраструктуре, город Москва;

2015-2016 годы - исполняющий обязанности руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области;

С апреля 2016 года - аким Усть-Каменогорска.

3 мая 2018 года - подал в отставку и покинул должность акима Усть-Каменогорска

С 3 мая 2018 года - назначен Первым заместителем Акима Восточно-Казахстанской области

Фото с сайта akimvko.gov.kz