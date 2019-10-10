Айкенов Марат Оршанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил горный факультет Карагандинского ордена Трудового Красного Знамени политехнического института по специальности «Строительство подземных сооружений»,

Карагандинскую высшую школу ГСК РК по специальности«Юриспруденция»,

Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по курсу «Управление человеческими ресурсами: от стратегии к тактике».

В 2006 году успешно окончил Всемирную Академию Всемирной Организации интеллектуальной собственности (Женева, Швейцария),

в 2007 году — Мировую академию интеллектуальной собственности (г. Александрия, штат Вирджиния, США).



ОПЫТ РАБОТЫ:

Свою трудовую деятельность начал в 1988 году подземным горнорабочим 4-го разряда.

С 1992 по 2001 год — служил в органах внутренних дел;

С 2001 по 2004 годы — заместитель начальника управления юстиции, начальник Департамента юстиции Карагандинской области;

С 2005 по 2006 годы — начальник Департамента юстиции города Астаны;

С 2006 по 2009 годы — председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан;

В 2009 году — начальник Департамента юстиции Акмолинской области Министерства юстиции РК;

С 2009 по 2015 годы — директор Юридического департамента АО «НАК«Казатомпром-Демеу»;

С 2015 по 2018 годы — заместитель Генерального директора-руководитель аппарата ТОО«Казатомпром-Демеу».

12 февраля 2018 года - назначен руководителем аппарата АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Награжден медалью«10-лет Конституции РК», знаком«15 лет АО «НАК«Казатомпром».