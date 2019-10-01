Айдын Ауезканов Бегзадаевич
Заместитель председателя правления АО "ForteBank"
Айдын Ауезканов Бегзадаевич
Образование:
1994 - 1998 гг. – Казахская Государственная Академия Управления, Алматы, факультет «Финансы и кредит», Банковское дело.
2005 - 2008 гг. – Каз НТУ имени К. Сатпаева, Алматы, факультет «Нефти и газа», Разработка нефтяных и газовых месторождений.
2007 - 2009 гг. – Казахский Экономический университет имени Т. Рыскулова, Алматы, Докторантура PhD (доктор философии).
Опыт работы:
1998 – 2002 гг. – ЕБРР «Программа Малого и Среднего Бизнеса», Старший Банковский Консультант.
2002 – 2004 гг. – АОФ ОАО "Народный Банк Казахстана", Заместитель Директора Филиала по Корпоративному Бизнесу
2004 – 2006 гг. – АО «АТФ-Лизинг», Президент.
2006 – 2009 гг. – АО «АТФ Лизинг», Председатель Совета Директоров.
2006 – 2008 гг. – АО «АТФ Банк», Управляющий Директор, Член Правления
2013 – 2014 гг. – АО «Альянс Банк», Управляющий Директор
с 15 сентября 2014 года – АО «ForteBank» (ранее АО «Альянс Банк»), Заместитель Председателя Правления, Член Правления