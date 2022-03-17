Айдосов Нурдаулет Галимович

Родился в 1987 году.

Образование:

имеет три высших образования в сферах финансов и юриспруденции, в том числе степень MBA в Warwick Business School (Великобритания).

Трудовая деятельность:

Начал профессиональную карьеру в HSBC Bank Kazakhstan, имеет более 14 лет опыта в казахстанских и международных финансовых организациях.

С 2019 года до текущего момента занимал должность Председателя Правления АО «Jusan Invest», совмещая ее с позицией управляющего директора блока Private Banking в Jusan Bank. Под его руководством группа Jusan стала лидером в Казахстане в предоставлении инвестиционных услуг для розничных клиентов.

За значительный вклад в развитие финансового сектора был отмечен Общественным Орденом «Заслуженный Финансист» от Ассоциации финансистов Республики Казахстан. Его профессиональные компетенции охватывают сферы банковского, инвестиционного и кастодиального управления.