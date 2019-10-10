Айдарбаев Алик Серикович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина. по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

ОПЫТ РАБОТЫ:

В нефтяной отрасли с 1985 года.



С 1985 по 1991 годы - оператор-технолог в НГДУ «Жетыбайнефть».

С 1991 по 1994 годы - заместитель начальника цеха поддержания пластового давления НГДУ «Жетыбайнефть» объединения «Мангышлакнефть».

С 1994 по 1995 годы - начальник участка поддержания пластового давления, начальник цеха добычи нефти и газа, заместитель генерального директора, Первый вице-президент ГАО «Южказнефтегаз».

С 1995 по 2009 годы - генеральный директор АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ».

С 2009 по 2011 годы - генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз».

С апреля 2011 по декабрь 2011 года - управляющий директор АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) по разведке и добыче.

С 2011 по 2013 годы - генеральный директор акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз».



С января 2013 года - аким Мангистауской области.



С 14 марта 2017 года - освобожден от должности акима Мангистауской области в связи с переходом на другую работу

16 марта 2017 года по январь 2018 года - первый вице-министр по инвестициям и развитию РК

С января 2018 года - ноябрь 2018 года - заместитель председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

С 20 ноября 2018 года - председатель правления Национальная компания "КазМунайГаз"

Прочие должности:

С 2004 по 2006 годы - член, председатель совета Кызылординского филиала партии «Асар». Член координационного совета, член Правления Национальной экономической палаты «Союз «Атамекен».

С 2005 по 2007 годы - член Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан.

С мая 2011 года - председатель Совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».





Выборные должности, депутатство:

С 1999 по 2003 годы - депутат Кызылординского областного маслихата.

С 2003 по 2007 годы - депутат Кызылординского областного маслихата.





Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

1999 г. - Орден «Курмет» по случаю празднования 11-летия казахской нефти.

2002 г. - Юбилейная медаль к 10-летию Независимости Республики Казахстан.

2005 г. - Юбилейная медаль к 10-летию Конституции Республики Казахстан, Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан.

2007 г. - Орден «Парасат».

Нагрудный знак «15 лет казахстанской полиции».



Научные, литературные труды, публикации:

Автор ряда статьей, книги «Теория и практика разработки нефтяного месторождения Кумколь» (Алматы, изд. «Гылым», 1999)