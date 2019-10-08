Айдапкелов Нурболат Сергалиевич

Родился в 1979 году в Жамбылской области. Казах. Женат. Четверо детей.

Образование:

В 2000 году окончил Казахскую государственную академию Управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

В 2002 году окончил Казахский Гуманитарно-Юридический Университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность:

С января 2001 года по ноябрь 2003 года проработал в РГП «ИВЦ» Агентства РК по статистике, в Агентстве РК по статистике

С 2003-2007 гг. главный специалист, Директор Финансового департамента АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

С 2007-2008 гг. Управляющий директор АО «НХ «КазАгро».

С 2008-2009 гг. Председатель Правления АО «КазАгроГарант»

С июля по декабрь 2009 г. Консультант АО «Astana Knowledge City».

С 2009-2011 гг. - заместитель председателя Агентства РК по статистике.

С 2011-2013 гг.- Ответственный секретарь Агентства РК по статистике.

С 2013-2014 гг.- Директор Департамента социальной и демографической статистики Агентства по статистике.

С января 2015г. по май 2016г. - Занимал руководящие должности в коммерческих структурах

С 26 мая 2016 года - Председатель Комитета по статистике МНЭ РК.

Государственные награды: «Ерен еңбегі үшін», юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».