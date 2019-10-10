Ауэзов Магжан Муратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Дипломы с отличием Колумбийского университета (Нью-Йорк, США, магистр, «Международные финансы и банковское дело»), Джорджтаунского университета (Вашингтон, США, бакалавр, «Международная экономика»), Факультета международных отношений КазГУ им. Аль-Фараби. Выпускник Банковской Академии АБН АМРО (Амстердам, Нидерланды), программы развития руководящих кадров Уортонской школы бизнеса (Университет Пенсильвании, Филадельфия, США).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-2002 годы работал в АБН АМРО Банке Казахстан, где курировал кредитование, кредитное структурирование и анализ, торговое финансирование, взаимоотношения с клиентами в сырьевых отраслях экономики;

1998–2007 годы - был старшим преподавателем на факультете международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби;

С 2002 года занимал позицию управляющего директора, члена Правления АО «Казкоммерцбанк»;

2009-2015 годы - председатель совета директоров дочернего банка Москоммерцбанк. Также является Президентом общественного фонда «Благотворительный фонд Кус Жолы». Членом совета Ассоциации стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»;

2015-2016 годы - председатель правления АО «Казкоммерцбанк»;

С 14 мая 2015 по 12 апреля 2016 года - член совета директоров АО «Страховая компания «Казкоммерц-Полис»;

С апреля по декабрь 2016 года - председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана;

С мая 2016 года - член совета директоров Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД);

С ноября 2016 года - избран членом Совета директоров — независимым директором ForteBank;

С 20 декабря 2016 года - председатель правления АО «ForteBank».

9 февраля 2018 года прекращены полномочия в качестве председателя правления банка в связи с предложением его кандидатуры на должность члена совета директоров с последующим выдвижением на пост председателя совета директоров.

14 марта 2018 года - избран Председателем Совета директоров АО «ForteBank»