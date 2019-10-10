Аубакиров Серик Габдуллович
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1985 году окончил Алма-Атинское пожарно-техническое училище Министерства внутренних дел СССР, пожарный техник;
В 1996 году - Алматинское высшее техническое училище Министерства внутренних дел Республики Казахстан, инженер пожарной безопасности.
Кандидат технических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1985-1986 годы – инспектор СВПЧ-4 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома, начальник караула ВПЧ № 104 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома;
1986-1988 годы – инспектор СВПЧ-4 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома;
1988-1990 годы – старший инженер СВПЧ № 4 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома;
1990-1991 годы – начальник ППЧ № 104 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома;
1991-1992 годы – начальник ПВПЧ №104 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома;
1992-1999 годы – начальник ПЧ № 4 ГУ ГПС г. Алматы;
1999-2001 годы – заместитель начальника Республиканского государственного предприятия «Өрт сөндіруші» Агенства Республики Казахстан по ЧС;
2001-2005 годы – начальник Республиканского государственного предприятия «Өрт сөндіруші» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
2005-2006 годы – начальник отдела службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций;
2006-2007 годы – заместитель Председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
В 2007 году – начальник Департамента противопожарной службы г. Алматы Комитета противопожарной службы;
2007-2008 годы – заместитель Председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
2008-2014 годы – председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
2014-2015 годы - заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
С октября 2015 года - начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.
Фото с сайта ortcom.kz