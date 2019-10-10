Аубакиров Серик Габдуллович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Алма-Атинское пожарно-техническое училище Министерства внутренних дел СССР, пожарный техник;

В 1996 году - Алматинское высшее техническое училище Министерства внутренних дел Республики Казахстан, инженер пожарной безопасности.

Кандидат технических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1986 годы – инспектор СВПЧ-4 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома, начальник караула ВПЧ № 104 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома;

1986-1988 годы – инспектор СВПЧ-4 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома;

1988-1990 годы – старший инженер СВПЧ № 4 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома;

1990-1991 годы – начальник ППЧ № 104 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома;

1991-1992 годы – начальник ПВПЧ №104 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома;

1992-1999 годы – начальник ПЧ № 4 ГУ ГПС г. Алматы;

1999-2001 годы – заместитель начальника Республиканского государственного предприятия «Өрт сөндіруші» Агенства Республики Казахстан по ЧС;

2001-2005 годы – начальник Республиканского государственного предприятия «Өрт сөндіруші» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

2005-2006 годы – начальник отдела службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций;

2006-2007 годы – заместитель Председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

В 2007 году – начальник Департамента противопожарной службы г. Алматы Комитета противопожарной службы;

2007-2008 годы – заместитель Председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

2008-2014 годы – председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

2014-2015 годы - заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

С октября 2015 года - начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

Фото с сайта ortcom.kz