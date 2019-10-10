Аубакиров Нурлан Ерикбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил Карагандинский государственный университет, экономист;

В 2002 году - Гуманитарный университет им. Д.А. Кунаева, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1997-1998 годы - старший ревизор Карагандинского бюджетного банка;

1998-2000 годы - старший казначей ревизионного отдела, ведущий казначей Карагандинского областного управления Казначейства;

2000-2002 годы - главный специалист отдела поддержки малого и среднего бизнеса Главного управления экономики и развития предпринимательства, город Караганда;

2002-2005 годы - начальник - главный бухгалтер отдела планирования, учета и контроля бюджетных средств - Главного управления экономики развития предпринимательства Карагандинской области;

С января по май 2005 года - начальник - главный бухгалтер отдела организационной и кадровой работы департамента предпринимательства и промышленности Карагандинской области;

2005-2006 годы - руководитель аппарата акима района имени Казыбек би города Караганды;

2006-2007 годы - начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»;

2007-2009 годы - заместитель руководителя аппарата акима Карагандинской области;

2009-2010 годы - аким района Казыбек би города Караганды;

2010-2011 годы - заместитель акима города Караганды;

2011-2012 годы - аким Октябрьского района г. Караганды;

2012-2014 годы - аким города Балхаш;

С 28 июня 2014 года - аким города Караганды.