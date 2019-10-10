Аубакиров Ганибет Канатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2003 году окончил Карагандинский Финансовый Институт, специальность «Финансы и кредит»;

В 2011 году - Карагандинский интеллектуальный институт «Болашак», специальность «Юриспруденция».

ОПЫТ РАБОТЫ:

2003-2008 годы - заместитель коммерческого ТОО «Центрпродсервис»;

2008-2010 годы - эксперт Управления внутреннего администрирования Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК;

2010-2013 годы - главный эксперт Управления промышленной политики Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК;

В 2015 году - главный эксперт Управления стройиндустрии и деревообрабатывающей промышленности Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК;

2015-2016 годы - руководитель Управления межотраслевой координации Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК;

С 19 сентября 2016 года - заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы.