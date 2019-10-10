Аубакиров Амантай Акрамович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1980 года — слушатель Карагандинской высшей школы МВД СССР.

С 1984 года — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска УВД Алматинского горисполкома.

С 1991 года — начальник отделения, заместитель начальника отдела, начальник отдела криминальной милиции Алатауского РУВД г. Алматы.

С января 1995 года — первый заместитель начальника Алатауского РУВД г. Алматы.

С декабря 1995 года — начальник Управления ГСК по Медеускому району Главного управления ГСК по г. Алматы.

С 1997 года — начальник Бостандыкского РУВД г. Алматы.

С 2000 года — начальник Медеуского РУВД г. Алматы.

С 2001 года — заместитель начальника Управления криминальной полиции ГУВД г. Алматы.

С 2003 года — начальник Управления криминальной полиции ДВД г. Алматы.

С августа 2007 года — Первый заместитель начальника ДВД г. Алматы.

С сентября 2009 года — заместитель министра внутренних дел РК.

С июля 2011 по декабрь 2017 года — начальник ДВД г. Астаны

11 декабря в порядке ротации назначен начальником ДВД Павлодарской области.

Указом Президента Республики Казахстан награжден орденом Данқ ІІ степени(2013 г.), «Айбын» 2 степени(2008 г.) и медалью«Ерлігі үшін»(2005 г.), а также медалями Республики Казахстан и СССР.

Женат, трое детей, трое внуков.