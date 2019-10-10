Атамкулова Гульназ Турехановна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, специальность «Философия»;

В 1998 году - Евразийский институт рынка, специальность «Экономист»;

В 2014 году - Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, магистр делового администрирования.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2007-2010 годы – заместитель председателя правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»;

2010-2012 годы – председатель правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»;

С июня по август 2013 года – директор Финансового департамента АО «Аграрная кредитная корпорация»;

2013-2014 годы – советник председателя правления АО «КазАгроФинанс»;

2014-2015 годы - первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»;

С июня 2015 года - председатель правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

5 мая 2017 года - Заместитель председателя правления АО «НУХ«КазАгро»