Атамкулова Гульназ Турехановна
Заместитель председателя правления АО «НУХ «КазАгро»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1991 году окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, специальность «Философия»;
В 1998 году - Евразийский институт рынка, специальность «Экономист»;
В 2014 году - Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, магистр делового администрирования.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2007-2010 годы – заместитель председателя правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»;
2010-2012 годы – председатель правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»;
С июня по август 2013 года – директор Финансового департамента АО «Аграрная кредитная корпорация»;
2013-2014 годы – советник председателя правления АО «КазАгроФинанс»;
2014-2015 годы - первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»;
С июня 2015 года - председатель правления АО «Аграрная кредитная корпорация».
5 мая 2017 года - Заместитель председателя правления АО «НУХ«КазАгро»